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25.09.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Kursplus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 11,43 EUR.

DEUTZ
10.60 CHF 0.89%
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Um 12:28 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 11,43 EUR. Bei 11,50 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 157'423 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 16,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 7,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,207 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 518.10 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,870 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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