DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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25.08.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: Hausse bei DEUTZ am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,1 Prozent auf 10,98 EUR zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,1 Prozent auf 10,98 EUR. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 11,02 EUR. Bei 10,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 391'491 DEUTZ-Aktien.
Am 27.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 13,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,227 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,900 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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