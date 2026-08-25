DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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25.08.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag auf Höhenflug
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,0 Prozent auf 11,38 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 10,0 Prozent auf 11,38 EUR zu. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,47 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'724'862 DEUTZ-Aktien gehandelt.
Am 27.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 9,84 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 55,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,227 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 518.10 Mio. EUR umgesetzt.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,900 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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