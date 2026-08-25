DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag kräftig

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,4 Prozent auf 11,43 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 11,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 10,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'273'247 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 12,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 9,36 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,87 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,227 EUR je DEUTZ-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 585.30 Mio. EUR gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,900 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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