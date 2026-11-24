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24.11.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag tiefer
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,96 EUR.
Die DEUTZ-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 7,96 EUR. Bei 7,91 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 7,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 92'248 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,71 Prozent hinzugewinnen. Am 18.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,48 EUR ab. Mit Abgaben von 6,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,220 EUR aus. Am 05.11.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 553.90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 493.30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,705 EUR je DEUTZ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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