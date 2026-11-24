Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 7,95 EUR abwärts. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,90 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,98 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 348'607 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 67,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,48 EUR fiel das Papier am 18.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 5,97 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,220 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 05.11.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 553.90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493.30 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,705 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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