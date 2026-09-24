DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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24.09.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ fällt am Donnerstagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 11,26 EUR.
Die DEUTZ-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 11,26 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 11,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75'861 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 53,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,208 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,877 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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