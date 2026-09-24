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24.09.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagnachmittag im Minus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 11,40 EUR.

DEUTZ
10.50 CHF -3.10%
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Um 16:28 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 11,40 EUR. In der Spitze büsste die DEUTZ-Aktie bis auf 11,01 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 669'220 DEUTZ-Aktien.

Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 13,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 17,11 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,208 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,877 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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