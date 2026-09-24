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24.09.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag Verlust reich

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 11,12 EUR abwärts.

DEUTZ
10.50 CHF -3.10%
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Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 11,12 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 11,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,31 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234'005 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,05 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,08 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,208 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 518.10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,877 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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