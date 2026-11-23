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23.11.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag billiger
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 7,58 EUR.
Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 7,58 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,55 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,62 EUR. Bisher wurden heute 220'837 DEUTZ-Aktien gehandelt.
Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,24 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,48 EUR am 18.11.2026. Abschläge von 1,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,221 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 553.90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,705 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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