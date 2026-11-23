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23.11.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.
Die DEUTZ-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 7,89 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 7,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'104'693 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 69,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2026 bei 7,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,26 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,221 EUR aus. DEUTZ liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 553.90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 493.30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,705 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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