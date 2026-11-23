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23.11.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Montagmittag fester
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 7,76 EUR zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,76 EUR zu. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,82 EUR zu. Mit einem Wert von 7,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 585'893 DEUTZ-Aktien.
Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,15 Prozent. Bei einem Wert von 7,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 3,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,221 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 05.11.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 553.90 Mio. EUR – ein Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,705 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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