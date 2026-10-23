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23.10.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 9,91 EUR.
Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 9,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 9,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 72'219 Stück.
Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,78 Prozent. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 35,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,206 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,812 EUR je DEUTZ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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