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23.10.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ
Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 9,73 EUR nach.
Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 9,73 EUR nach. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 463'984 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 32,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,206 EUR je Aktie ausschütten. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 518.10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,812 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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