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23.10.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Freitagmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 9,94 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 9,94 EUR nach oben. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 10,01 EUR zu. Mit einem Wert von 9,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 296'266 DEUTZ-Aktien gehandelt.
Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 34,37 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,22 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,206 EUR aus. Am 06.08.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 585.30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,812 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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