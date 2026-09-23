DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von DEUTZ

Um 09:28 Uhr fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,93 EUR ab. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 11,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,11 EUR. Zuletzt wechselten 21'457 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 38,56 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,208 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,877 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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