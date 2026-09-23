DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die DEUTZ-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 11,64 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 11,61 EUR. Bei 12,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 421'289 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 58,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,208 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,877 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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