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23.09.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ büsst am Mittag ein

DEUTZ Aktie News: DEUTZ büsst am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 11,87 EUR.

DEUTZ
11.05 CHF -2.65%
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Um 12:28 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 11,87 EUR. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 11,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 170'533 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Gewinne von 12,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Abschläge von 38,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,208 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,97 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,877 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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