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22.10.2026 09:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag leichter

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag leichter

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 10,04 EUR ab.

DEUTZ
8.96 CHF -5.74%
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Um 09:28 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 10,04 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,98 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,10 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 56'646 Aktien.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,206 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,812 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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