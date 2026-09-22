DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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22.09.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag behauptet
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 12,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die DEUTZ-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,08 EUR. Bei 12,12 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 11,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'121 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Gewinne von 10,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,32 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,208 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,877 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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