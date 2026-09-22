DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 12,03 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 11,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 190'262 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 10,97 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,208 EUR aus. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,877 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien für institutionelle Anleger ausgegeben

MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren verdient