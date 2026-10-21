DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag mit Einbussen

Die DEUTZ-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 10,22 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,17 EUR ab. Mit einem Wert von 10,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35'805 Stück gehandelt.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von 30,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,28 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,206 EUR belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,812 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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