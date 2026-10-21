DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag mit Einbussen
Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 10,22 EUR.
Die DEUTZ-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 10,22 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,17 EUR ab. Mit einem Wert von 10,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35'805 Stück gehandelt.
Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von 30,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,28 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,206 EUR belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,812 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren verdient
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen
DEUTZ greift offenbar zum Rotstift: Hunderte Jobs wackeln - so reagiert die Aktie
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
21.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
21.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
21.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
13.10.26
|MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Dietmar Voggenreiter, buy (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|15.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.