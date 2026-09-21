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21.09.2026 09:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag gefragt

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag gefragt

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 12,20 EUR nach oben.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 12,34 EUR. Bei 12,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23'421 DEUTZ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,43 Prozent. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,92 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,208 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. DEUTZ gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,877 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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