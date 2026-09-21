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21.09.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,12 EUR ab.

DEUTZ
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Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 12,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 12,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 382'594 Stück.

Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,15 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 39,52 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,208 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,877 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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