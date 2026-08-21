DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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21.08.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 10,12 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,12 EUR zu. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 10,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 21'954 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 12,50 EUR erreichte der Titel am 27.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 23,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 38,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,228 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,914 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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