DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,3 Prozent auf 10,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 10,32 EUR. Mit einem Wert von 10,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107'034 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,228 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,914 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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