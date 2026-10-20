DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Verlusten

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 10,40 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,39 EUR. Bei 10,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29'319 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. 28,37 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 29,52 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,206 EUR aus. DEUTZ gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 518.10 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,812 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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