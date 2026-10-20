DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 10,23 EUR abwärts. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 9,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 526'205 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,35 Prozent.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,206 EUR aus. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,97 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,812 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen

DEUTZ greift offenbar zum Rotstift: Hunderte Jobs wackeln - so reagiert die Aktie

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren abgeworfen