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20.08.2026 09:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag behauptet

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag behauptet

Die Aktie von DEUTZ zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,10 EUR.

DEUTZ
9.40 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

Die DEUTZ-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 10,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 10,01 EUR. Bei 10,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 19'810 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Abschläge von 27,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,228 EUR je DEUTZ-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,914 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’383.99 20.08.2026 09:29:31
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Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
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