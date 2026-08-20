DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag behauptet

Mit einem Kurs von 10,09 EUR zeigte sich die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,15 EUR an. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,01 EUR ab. Bei 10,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 84'609 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2026 bei 12,50 EUR. 23,89 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,228 EUR. Am 06.08.2026 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,914 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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