DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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20.08.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag höher
Die Aktie von DEUTZ zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,14 EUR.
Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 10,14 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,15 EUR zu. Bei 10,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 38'040 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Am 27.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,27 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 38,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,228 EUR je DEUTZ-Aktie. DEUTZ gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 518.10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,914 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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