Das Papier von DEUTZ konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 7,91 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,08 EUR. Bei 7,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'659'429 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 68,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2026 Kursverluste bis auf 7,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,220 EUR je DEUTZ-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 05.11.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 553.90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,730 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie tiefrot: US-Leerverkäufer zweifelt an Bewertung von FFG

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen