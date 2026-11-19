Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 7,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 8,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'241'496 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,67 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 7,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2026). Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 5,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,220 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 553.90 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,730 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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