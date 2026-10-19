DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag billiger

Die DEUTZ-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,77 EUR. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 10,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 119'781 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,94 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,206 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,97 Prozent gesteigert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,812 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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