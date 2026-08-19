DEUTZ Aktie News: DEUTZ büsst am Mittwochvormittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 10,08 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 10,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,10 EUR. Bisher wurden heute 11'314 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2026 markierte das Papier bei 12,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 37,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,228 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,914 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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