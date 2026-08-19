DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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19.08.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag in Rot
Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 10,10 EUR abwärts.
Die DEUTZ-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 10,10 EUR abwärts. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,07 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,10 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 104'307 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2026 bei 12,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,76 Prozent. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 37,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,228 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,914 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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