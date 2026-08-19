DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die DEUTZ-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 10,19 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,07 EUR. Bei 10,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51'551 DEUTZ-Aktien.

Am 27.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 12,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 18,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,85 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,228 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,914 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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