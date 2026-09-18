DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Im XETRA-Handel kam die DEUTZ-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 12,15 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,30 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,15 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,16 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 40'114 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 9,88 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 39,67 Prozent wieder erreichen.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,208 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,97 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,877 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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