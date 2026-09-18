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18.09.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Kaum Ausschläge verzeichnete die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 12,15 EUR.

DEUTZ
11.45 CHF -0.27%
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der DEUTZ-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 12,45 EUR. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,10 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,16 EUR. Bisher wurden heute 429'276 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 9,88 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 65,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,208 EUR. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,877 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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