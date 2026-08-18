DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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18.08.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ wird am Dienstagvormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 10,29 EUR.
Die DEUTZ-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 10,29 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25'040 DEUTZ-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 21,48 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 28,77 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,228 EUR belaufen. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 585.30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR in den Büchern standen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,914 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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