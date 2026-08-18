DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 10,20 EUR ab.
Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 10,20 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 10,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,25 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 137'308 Aktien.
Am 27.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 12,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,55 Prozent. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 28,14 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,228 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 585.30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,914 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren eingebracht
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor einem Jahr eingebracht
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
16:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ wird am Dienstagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ wird am Dienstagvormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|XETRA-Handel Das macht der MDAX am Montagmittag (finanzen.ch)