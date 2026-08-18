DEUTZ Aktie News: DEUTZ wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 10,20 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 10,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,25 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 137'308 Aktien.

Am 27.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 12,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,55 Prozent. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 28,14 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,228 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 585.30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,914 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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