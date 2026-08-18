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18.08.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag schwächer

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 10,25 EUR abwärts.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 10,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 10,16 EUR. Bei 10,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 81'092 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 21,95 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 7,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 39,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,228 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 585.30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,914 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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