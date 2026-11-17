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17.11.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 9,34 EUR.
Die DEUTZ-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 9,34 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 9,29 EUR. Bei 9,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68'034 Stück gehandelt.
Bei 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,48 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,220 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. DEUTZ liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 553.90 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 493.30 Mio. EUR umsetzen können.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,730 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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