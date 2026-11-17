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17.11.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verbilligt sich am Mittag
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 9,22 EUR nach.
Die DEUTZ-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 9,22 EUR abwärts. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,17 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 244'034 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,50 Prozent.
DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,220 EUR aus. Am 05.11.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 553.90 Mio. EUR – ein Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,730 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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