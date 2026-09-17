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17.09.2026 09:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit positiven Vorzeichen

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 11,85 EUR.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 11,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 107'819 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 11,24 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,14 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,208 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,877 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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