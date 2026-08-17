DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Vormittag vor

Das Papier von DEUTZ konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 10,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30'191 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2026 markierte das Papier bei 12,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,83 Prozent. Bei 7,33 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,56 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,228 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 585.30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 518.10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,914 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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