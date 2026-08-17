DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag fester

Die DEUTZ-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 10,39 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 154'659 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 12,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 18.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 29,45 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,228 EUR je DEUTZ-Aktie. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 585.30 Mio. EUR gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,914 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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