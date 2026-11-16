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16.11.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verzeichnet am Vormittag Verluste
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,36 EUR ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 9,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,34 EUR. Bei 9,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'417 DEUTZ-Aktien.
Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 13,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 42,70 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 27,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,220 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Am 05.11.2026 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 553.90 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 493.30 Mio. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,730 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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