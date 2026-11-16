DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag fester

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 9,42 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,52 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,36 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 375'333 Stück gehandelt.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 41,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,220 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 05.11.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 553.90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,730 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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