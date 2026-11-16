|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,42 EUR zu.
Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 9,42 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,52 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,36 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 375'333 Stück gehandelt.
Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 41,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,220 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 05.11.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 553.90 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,730 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Starkes drittes Quartal bei DEUTZ: Konzern blickt optimistischer auf 2026 – Aktie im Plus
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren verdient
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
16:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:45
|EQS-PVR: Deutz AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09:45
|EQS-PVR: Deutz AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
Analysen zu DEUTZ AG
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.