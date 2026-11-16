DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag an Boden

Das Papier von DEUTZ legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 9,47 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,49 EUR zu. Bei 9,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 149'679 DEUTZ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,05 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 22,56 Prozent Luft nach unten.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,220 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 05.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 553.90 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,730 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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